La nueva queja de la U por el título de Colo Colo: "El Campeonato no estaba en igualdad de condiciones"

Si bien el Campeonato Nacional ya terminó hace más de una semana, aún quedan coletazos de la conquista de Colo Colo en la última fecha ante Universidad de Chile.

En los Azules no se resignan y tras ir al TAS la semana pasada en busca de seguir descontándole puntos al Cacique, ahora dieron declaraciones en las que aseguran que las condiciones no fueron parejas para ambos elencos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

La nueva queja de Universidad de Chile por el título de Colo Colo

Esta vez fue el director de Azul Azul Juan Pablo Pavez quien se refirió al tema en el programa partidario 100% Azules: "Colo Colo suspendió partidos y claramente el campeonato no estaba en igualdad de condiciones".

"Suspender partidos provoca esto. Colo Colo jugó sabiendo nuestros resultados, por eso es clave que la ANFP tenga una programación única", añadió.

Todo esto lo dijo a propósito de las quejas de Ñublense por jugar la final de la Copa Chile sin descanso y para el dirigente la responsabilidad es claramente de la ANFP.

"Todos estos trastornos provocan injusticia para un lado u otro, lo ideal es que la programación del fútbol sea sagrada, se sepa en qué estadio, fecha y no se hagan interpretaciones".

El personero lamenta que la temporada aún no culmine para ellos y los chillanejos, mientras que todo el resto de los equipos de Primera División está descansando: "No es ninguna gracia, los jugadores podrían estar en vacaciones. El tema de calendarios nos perjudica a todos, lo ideal es tener las fechas y no partidos a diestra y siniestra".