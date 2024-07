La opinión de Cristopher Toselli por la posible llegada de Charles Aránguiz a la U

El portero de Universidad de Chile Cristopher Toselli comentó la posible llegada de Charles Aránguiz al club, por lo que expresó su opinión del hecho.

¿Qué dijo Toselli sobre la opción de Charles Aránguiz en la U?

El arquero dialogó en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul y señaló al respecto: "No soy yo quien va a descubrir a Charles (Aránguiz). Si es que llega es buenísimo, llega a aportar, es un jugador de categoría e histórico para la institución, pero hablar de posibles no me gusta, porque no vale la pena, cuando llegue el momento se hablará".

También habló de la posible llegada de Marcelo Morales al club: "No sé qué vaya a pasar con su futuro. Si tengo que decirle algo se lo diré a él personalmente, pero yo lo veo 100 por ciento comprometido cada día, preparando el partido del domingo y cuando llegue la oportunamente, si se va o no ya lo hablaremos, pero hoy en día con la incertidumbre me parece que él tiene muy claro que su objetivo es el duelo con Everton".

Finalmente, abordó el duelo con Everton de este fin de semana: "Es difícil, es un rival de mucha categoría. Nos tocó en el último partido de la fase regular, nos hizo partido y nos complicó. Fue el partido que más veces nos llegaron en el torneo. Lo prepararemos para este domingo. Tienen jugadores importantes, es un equipo que te compite de igual a igual, es un equipo de nuestra división y las diferencias son menores"."

¿Cuándo juega la U con Everton?

Universidad de Chile enfrenta este domingo de visita a Everton a las 15:00 horas en Viña del Mar por la ida de los cuartos de final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile, mientras que la revancha es siete días después en el Estadio Nacional.

Todos los detalles de estos compromisos estarán en AlAireLibre.cl.