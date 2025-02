La particular postura de Gustavo Álvarez sobre la “Ley Almirón”

Con el inicio de la Copa Chile 2025 comenzó a regir la nueva “Ley Almirón” en el fútbol chileno. Esta regla le impide a los entrenadores suspendidos asistir al estadio donde juegue su equipo.

Esta nueva normativa también regirá para el Campeonato Nacional 2025, por lo que los diferentes equipos miran con atención el actuar de sus directores técnicos.

La sorpresiva posición del DT de Universidad de Chile

Sin embargo, la nueva “Ley Almirón” no preocupa a Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, quien esta jornada manifestó su postura ante esta regla.

“No me expulsaron nunca en mi carrera, no tengo motivos para pensar lo que haría porque creo que no va a suceder”, dijo en conferencia de prensa.

En ese sentido, el entrenador apuntó que “no puedo argumentar sobre la pregunta porque creo que no va a suceder. Estaré siempre en la cancha y en el banco de suplente como el líder del equipo, como corresponde”.

¿Cuándo debuta Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se enfrentará a Ñublense este sábado 15 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Nacional en el primer duelo de ambos en el Campeonato Nacional 2025.