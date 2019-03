La réplica de Castañeda a Herrera: En qué condición estaba cuando habló sobre mí

Johnny Herrera reaccionó a declaraciones de Víctor Hugo Castañeda con ácidas críticas personales, y en posteriores descargos, el ex entrenador y jugador de Universidad de Chile cuestionó el "estado" en el que se encontraba el arquero azul al momento de lanzar sus ataques.

"Y en qué condición estaba cuando lo habló, iba saliendo en el auto (del CDA) parece", dijo Castañeda en el panel de Estadio Lleno de Mi Radio.

El conductor del programa en el que habló Castañeda le preguntó a si se refería al estado de conciencia del jugador, a lo que DT replicó que "solo estoy preguntando en qué condiciones dio las declaraciones, las interpretaciones las hacen ustedes".

En el inicio de la polémica, Castañeda pidió la salida de Herrera del plantel durante una entrevista con Fox Sports. En consecuencia, el cancerbero acusó que el ex técnico no sabe vestirse ni hablar, lo que supuestamente resta autoridad en su opinión.

"Dijo que no me sabía vestir, tiene razón, yo no me sé vestir, no sé combinar. Me pongo cualquier ropa y a mí me da lo mismo. De que no sé hablar, ahí se equivoca. Sí sé hablar. Que tengo un resentimiento contra la U, no lo tengo porque yo soy un agradecido y siempre puse a la U por encima de mis intereses personales", le respondió el ex ariete.

Johnny también desacreditó las campañas de Hugo al mando del equipo laico, ya que para él fueron mediocres. Sin embargo, el arquero recibió una respuesta que lo expone a él como uno de los responsables en dichas situaciones.

"Que me fue mal los dos años es relativo. Llegamos a dos semifinales cuando estuve yo, con un equipo en quiebra y coincidentemente quien jugó al arco los dos años fue él, y el primer año él se hacía el lesionado para ir a jugar a la universidad cuando peleaba el puesto con (Sergio) Vargas, así que tuve que hacer debutar a (Miguel) Pinto. Entonces hay una serie de cosas en las que no voy a entrar en detalles y tampoco me voy a poner a contestarle a Herrera, que vende más humo que ustedes", expuso Castañeda.

Castañeda también cuestionó el compromiso de Herrera con el equipo: "'Yo amo a la U, por esta camiseta me juego la vida' ¿Y por qué no te cuidas cuando tienes que cuidarte, cuando tienes que estar en la concentración?...no, mejor me quedo callado", dijo, avitando dar detalles de algún episodio comprometedor.

Para cerrar, el ex timonel fue consultado sobre si se le quedaba algo en el tintero, a lo que dijo "yo solo peleo con perros grandes".