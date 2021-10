¿La U local en Sausalito? Las condiciones que exigen las autoridades en Viña del Mar

Universidad de Chile quiere dejar la localía en Rancagua y este miércoles se acercó a las autoridades de Viña del Mar para evaluar si es posible usar el estadio Sausalito.

Así lo confirmó el concejal Pablo González a Al Aire Libre PM, señalando que el objetivo de los azules es revisar el recinto de la "ciudad jardín" el fin de semana, aunque apuntó que el estadio es uno de los más caros de la región.

"Gente de Azul Azul se acercó a Viña para poder ver el estadio Sausalito durante el fin de semana, con la intención de evaluar si arriendan para los partidos de local...Según nuestra ordenanza, es alrededor de 7 millones de pesos por partido. Creemos que Azul Azul puede estar viendo Playa Ancha también. El estadio de Viña es uno de los más caros en Valparaíso", explicó.

Del mismo modo, González cree que, pese a que no hubo un ofrecimiento oficial, la U quiere evaluar Sausalito para ser local también en 2022, debido a las remodelaciones en el Estadio Nacional. No obstante, insistió que debe pagar el valor del arriendo correspondiente por partido, porque la U no cuenta con las mismas condiciones que Everton.

Por su parte, el concejal René Lues manifesto que no tiene inconveniente en que la U juegue en Sausalito, pero remarcó que "el privilegio es para Everton" y los azules deben cumplir con condiciones para ser locales en Viña.

"Los partidos tienen que ser en semanas distintas, cuando juegué Everton de local, no lo hará la U, y solo podrán cuando Everton sea visita. Esta cancha hay que mantenerla y cuidarla, dos partidos, sábado y domingo, puede dañar su superficie. Se puede organizar de forma tal que se organice un partido a la semana", explicó.

Finalmente, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, indicó que "Carabineros debe tener un buen plan para evitar desórdenes y disturbios, y si eso se cumple, la localía de la U será buena para los intereses de la ciudad".

Sausalito lo usa el club Everton, aunque una deuda del Grupo Pachuca, dueño del equipo, con el municipio, pone en riesgo la continuidad de este acuerdo por el uso del estadio.