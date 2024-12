La U supera a Colo Colo en importante ranking a nivel Mundial

La rivalidad entre Universidad de Chile y Colo Colo se tiende a manifestar en toda índole de competencias donde ambos elencos estén involucrados, y que genera el afán de ganar siempre a su clásico adversario.

Lo que se vivió en el campeonato Nacional de este año fue una prueba más de ello donde los Albos se alzaron victoriosos al quedarse con la Copa, en un torneo tremendamente disputado.

La U supera a Colo Colo en un ranking Mundial

Pero hay otra área donde los Azules le sacaron ventaja a los Albos en esta temporada, y dice relación por el público que llevaron a los estadios. Según el sitio Transfermarket los universitarios están en el puesto 59º del planeta del ranking de equipos que más público tuvieron en sus respectivas ligas nacionales. Allí la U según esta publicación tuvo un promedio de 38.273 espectadores.

El Cacique está situado en el lugar 91º de este escalafón, que no contempla las copas internacionales, con una asistencia de 30.299, ya que si se suma la cantidad de hinchas en la copa Libertadores, Colo Colo salta al lugar 76º y su promedio sube a 32.160 espectadores.

River Plate y Borussia Dortmund lideran el rankig Mundial

Si se consideran los partidos locales e internacionales, el Borussia encabeza el listado con un promedio de 81.365 asistentes, y si se lo mide sólo con la Ligas de cada asociación, River Plate de Argentina comanda el ranking con la destacada cifra de 84.025 aficionados.