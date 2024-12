¿La U vuelve a la crisis? Tarotista anticipó cómo será el 2025 de los Azules

Se acerca el 2025 y es época de pronósticos de todo tipo en el deporte, tanto a nivel técnico como también esotérico, y fue un reconocido tarotista quien anticipó cómo se viene el próximo año para Universidad de Chile.

Se trata del Sultán de México, quien en TNT Sports se la jugó con un adelanto de lo que será la temporada de los universitarios.

¿Qué dice el Sultán de México sobre el 2025 de Universidad de Chile?

"Va a ser un año de mucha pelea, de mucha batalla y luchar hasta el final con el equipo. Eso es lo que me muestra el 'caballo de espadas' que va a ser de muchas emociones y va a jugar con mucho corazón", señaló en primera instancia.

Además hizo la comparación con su archirrival: "No va a ser tan bueno como el de Colo Colo por lo que muestra el tarot, porque me muestra el 7 de basto y el 7 de basto también es como una carta que me dice que hay mucha desconfianza, hay procesos que no están claros y eso me podrían pasar la cuenta".

"Se puede ir gente y los que lleguen... A lo mejor ahí se complica la situación", sentenció.