Larrivey: No tuve llamados de la U, no se dio pie a ningún otro equipo que no fuera Magallanes

El delantero argentino Joaquín Larrivey reconoció que no tuvo ofertas para regresar a Universidad de Chile, aunque también esto se debió a que sus ojos estaban totalmente puestos en Magallanes, por la antelación con la que lo buscaron.

Larrivey nos dijo en Al Aire Libre en Cooperativa: "No se dio pie a ningún otro equipo de contar conmigo, fundamentalmente por el mérito de Magallanes que me contactó mucho tiempo antes de que terminara el torneo que estaba jugando".

"Magallanes tenía claro a quien llevar y qué puesto y todos los demás equipos no han tenido mucho movimiento, además este mercado es de cosas muy puntuales. Sinceramente no Hubo ningún llamado, no sé si hubiera habido (si no lo llamaban de Magallanes). Entiendo que la U está cubierta, tiene los cupos de extranjeros cubiertos, hubiera sido difícil. Pero fue principalmente por la antelación con la que Magallanes me llamó", añadió.

Además, evitó pensar en el duelo de tres fechas más ante su exequipo: "Por ahora no, ya vendrá. Me preparo para el partido que viene, estamos en una situación en la que no podemos pensar mucho más. Sé que después viene el partido con la U, lo más importante es que necesitamos los puntos, y segundo será un partido muy emocionante, pero vamos pasito a pasito, pensando en el partido que viene".

Finalmente, habló de la posibilidad de celebrar un gol ante los "azules": "Yo lo tomo como algo del momento. Es la emoción más grande que un fuutbolista puede tener en el fútbol y lo qiue salga en el momento no significará que no tenga respeto con la U. Hoy pensánsolo y como siento la relación con el hincha, me sería casi imposible gritarlo, pero no sé lo que me pueda salir. Lo más probable es que no lo grite".

La "Academia" juega este domingo con Ñublense, después con Unión La Calera y, luego, con la U.

Magallanes y sus ganas de ser DT

En otra línea, Joaquín Larrivey comentó cómo se gestó su llegada a Magallanes, club con ele que ya anotó un gol y dio dos asistencias en la victoria por 3-0 ante Deportes Santa Cruz por la Copa Chile.

"Yo conversé mi llegada a Magallanes antes de que Nicolás Núñez se fuera. El hizo un gran trabajo, en un proceso largo, el juego aocmpañó los resultados, pero el fútbol es muy dinámico", señaló.

"Mjuchas veces no se consiguieron resultados, mereciéndolo, según me comentaron, y a veces en el fútbol se necesita un cambio, que en este caso fue doloroso, pero evidentemente con la llegada de Mario Salas se van agregando cosas, fundamentalmente desde lo emocional".

Finalmente, acerca de sus ganas de ser entrenador expresó: "Voy a ser un DT que no se va a casar con ningún esquema. Los sistemas son flexibles. Lo más importante son las características de los jugadores".