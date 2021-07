Larrivey y su nueva faceta de modelo: Lo más difícil es hacer todo naturalmente, como si fuera actor

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey se refirió a su nueva faceta como modelo, para la publicidad de la marca de ropa Trial, y señaló que no le costó, ya que había tenido experiencias anteriormente.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Larrivey dijo que "no sé si es complicado. Lo más difícil es hacer todo naturalmente, como si fuera modelo o actor, pero dentro de todo quedé conforme por cómo lo hicieron y la manera en que quedó hecha la producción".

Además, destacó que "había hecho algo parecido en otras ocasiones, me siento bastante bien para hacerlo. No me da vergüenza, estuve bastante relajado. Dentro de todo, sabía lo que tenía por delante".

Finalmente, destacó que la marca de ropa "iba totalmente conmigo, me encantó todo lo que vi. Soy un poco de ropa sport y también lo formal. En ese aspecto, me encantó. Me sorprendió un poco, pero va totalmente con mi estilo".

Finalmente, habló de lo futbolístico y dijo que sus goles "dentro de la irregularidad, están sirviendo para sacar puntos", añadiendo que el año pasado "cada uno ayudó al equipo a ser tercero, capaz que la gente se olvida que fuimos terceros (marcó 19)".

La U juega este domingo a las 17:30 horas (21:30 GMT) contra Curicó Unido, de visita en el Estadio La Granja.

