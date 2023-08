Leandro Fernández: No podemos dejar pasar estos puntos si queremos pelear arriba

El delantero de Universidad de Chile Leandro Fernández se refirió al momento que vive el elenco azul y aseguró que es imprescindible vencer a O'Higgins para seguir luchando en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

"Debemos preocuparnos de lo nuestro, ser mejor equipo que lo que fuimos la semana pasada porque no podemos dejar pasar estos tres puntos si queremos pelear arriba", dijo el jugador argentino en conferencia de prensa.

"Estamos en un equipo como la U y debemos apuntar a estar lo más arriba posible. Vamos partido a partido mejorando, y cuando queden tres o cuatro fechas, veremos para qué estamos", añadió Fernández, quien se refirió a la mala racha del equipo.

"Estamos con los pies en la tierra porque no éramos los mejores y ahora tampoco somos los peores. Tenemos que trabajar para sumar el lunes que en teoría es lo que manda", expresó Fernández.

"En Chile hay muchos equipos que juegan muy bien, y quizás por ahí nos falta de tratar de jugar mejor, de atacar mejor y de sumar puntos, que en teoría es lo que manda", comentó.

Sobre la falta de gol, Fernández expresó que "son rachas. Ha pasado que no nos ha tocado convertir y son aspectos de equipo, porque nosotros solo finalizamos la jugada. El otro día hicimos un buen tiempo, pero la pelota no quiso entrar y todo se nos hizo cuesta abajo".

"Hay que seguir trabajando y aprovechar las situaciones que tengamos", complementó.

Fernández se refirió a su momento personal luego de dejar atrás problemas de salud: "De a poco me voy sintiendo mejor. Uno siempre quiere partir siempre como titular, pero siempre acepto lo que diga el DT", expresó.

"Me he ido sintiendo mejor. Cuando me dijeron que estaba listo, quería entrar de entrada, por lo que estoy dispuesto a jugar lo que diga el entrenador", comentó.