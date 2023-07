Leandro Fernández y su retorno: Estoy para 90 minutos, pero hay que ver cómo me voy sintiendo

El delantero de Universidad de Chile Leandro Fernández repasó su vuelta a la competencia luego de superar una delicada complicación respiratoria y mostró sus ganas por retomar la regularidad en el cuadro azul.

"Arranqué con fiebre después del partido con Universidad Católica (suspendido en Concepción) y tenía mucho líquido en los pulmones, por lo que no encontraban lo que tenía. Después lo tratamos y fue muy invasivo", relató a TNT Sports.

"Siento que no me ha costado tanto, pero me dijeron que vaya despacio por lo muscular y porque bajé seis kilos, fue dura la cosa. Por mi jugaría siempre, pero debo acatar lo que dicen los especialistas", añadió sobre su retorno paulatino a las canchas,

"Quiero estar lo más pronto posible. Si me preguntas a mí, estoy para 90 minutos, pero hay que ver cómo me voy sintiendo; aún no me ha tocado", agregó.

Además, tomó con calma el momento azul, que los ubica en los primeros puestos: "Siempre nos gusta vernos allá arriba y hoy estamos disfrutando. Pero, también estamos con los pies sobre la tierra, porque no hemos ganado nada y debemos redoblar nuestros esfuerzos para que cada fin de semana podamos seguir viéndonos allá arriba".

Respecto a su rol en la cancha, Fernández indicó que "no me sentía cómodo" jugando como puntero y espera "que el entrenador pueda ver variantes y me encuentre un lugar en el equipo". También destacó a su compañero Nicolás Guerra, quien "hace mucho sacrificio por el equipo" y destacpi que "el fútbol siempre da revancha".

Fernández ingresó desde la banca en el triunfo de 1-2 ante Huachipato en Talcahuano que permitió a la U meterse en el primer lugar de la tabla y entrar a la lucha por el título. El próximo duelo, donde el trasandino estará disponible, será contra Unión Española el lunes 17 de julio a las 18:30 horas.