Lucas Assadi y el partido de vida o muerte frente a Everton: “Vamos a ir a ganar al Nacional”

Lucas Assadi estuvo en la previa del partido entre Universidad de Chile y Everton por la vuelta de la Copa Chile 2024. El atacante abordó la definición de la llave, su posición predilecta dentro de la cancha y también de su motivación por el cariño de los hinchas azules.

Respecto al duelo frente a los 'ruleteros' del fin de semana, Assadi comentó que: "Es un partido de vida o muerte para nosotros, queremos pasar y hacerlo de la mejor manera, vamos a ir a ganar al Nacional".

El atacante azul repasó un poco lo que ha sido su semestre, donde poco a poco ha ido ganando más minutos: "Me he sentido bien con los minutos que he tenido, agarrando confianza y con regularidad en los partidos que he estado. El partido del domingo lo estamos tomando con la máxima seriedad posible".

¿Cuál es la posición natural de Lucas Assadi?

Ante la gran duda que existe sobre la posición de Lucas, fue preguntado en qué parte de la cancha se siente más cómodo a lo que el jugador señaló: "De 10 clásicos, ese es mi puesto natural, pero donde me pida al profe lo voy a hacer de la mejor manera posible".

A Lucas Assadi le motiva la espectativa del hincha de Universidad de Chile

Para finalizar, el formado en U. de Chile fue preguntado sobre si carga con una mochila cada vez que entra a jugar por la expectativa que el hincha azul se genera, a lo que respondió: "Más que una mochila, es una motivación. Me gusta sentir eso, me gusta sentir que la gente me quiere ver en la cancha, que la gente me pide".

Revisa la conferencia completa de Lucas Assadi acá.