Luis Felipe Gallegos: Trabajamos pensando en poder dar el batacazo en el Monumental

El volante de Universidad de Chile, Luis Felipe Gallegos, aseguró que trabajaron durante toda la semana pensando en rescatar un resultado positivo y cortar la mala racha en el Superclásico ante Colo Colo, duelo que se jugará este domingo en el Estadio Monumental.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el zurdo mencionó que: "Más que nada lo que se trabajó en la semana es que podemos ir a dar el batacazo en el Monumental, que tenemos las armas y plantel para hacer un buen partido".

"Es un Superclásico y son partidos totalmente aparte donde se saca el extra de cada jugador, de saber de la importancia y repercusión antes y después. Hemos enfocado esta semana en entender que podemos ir a ganar", subrayó.

"Podemos tomar como una motivación el romper la mala racha que tenemos de visita. La U del 2011 con Jorge Sampaoli tampoco pudo ganar allá y no es algo sencillo, entonces tenemos esa motivación extra de plantearnos que sí podemos ganar y llevarnos los tres puntos", comentó el formado con los azules.

También Gallegos se refirió a las sensaciones que tuvo viendo las últimas temporadas del club universitario peleando en la parte baja. "Como hincha siempre seguí los torneos y no me gustaba cuando estaba en la racha negativa, pero eso quedó atrás y hay que empezar nuevamente para estar peleando campeonatos y cosas importantes. Es un proceso en el que es fundamental sumar", señaló.

Sobre lo que espera en el juego ante el "Cacique", comentó que: "Va a ser un partido intenso, muy de roce en mediocampo donde más gente va a haber. Quizás no habrá mucho juego armado pero sí de recuperación y salida rápida, ellos juegan a eso y de la misma forma nosotros tenemos que salir a presionar".

"Afortunadamente recuperamos a Jeisson Vargas, ganamos mucho con él porque tiene mucha calidad y visión de juego. Lo poco que lo he visto entrenar me he llevado una grata impresión", expresó.

Gallegos y la U deberán medirse con Colo Colo este domingo a partir de las 12:00 horas de nuestro país