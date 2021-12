Marcelo Díaz desmintió información sobre dificultades para su regreso a la U

El jugador nacional Marcelo Díaz desmintió con cierta molestia la información publicada por un medio partidario de Universidad de Chile que señaló que su regreso al club "se ve lejano" debido a un alto salario que supuestamente pidió.

"Lo de Marcelo Díaz se ve lejano, ya que el jugador estaría pidiendo al rededor de 35 millones de pesos mensuales, y para el proyecto de Roggerio no tiene la cabida, a no ser que se baje el sueldo y llegue como un líder al camarín, no como titular", escribió una cuenta de Twitter.

La réplica de Díaz fue categórica: "Totalmente fake", escribió el ex Hamburgo, con la imagen de una cara enfadada.