Marcelo Díaz: La U es mi casa y claramente me encantaría volver

En Universidad de Chile conmemoran este jueves los 12 años de la obtención de la Copa Sudamericana y en ese marco Marcelo Díaz fue invitado a la cena de aniversario por el hito, instancia en la que expresó su anhelo de volver a vestir la camiseta azul de cara al 2024.

"La U es mi casa y claramente me encantaría volver. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, me encantaría, es un sueño que tengo y yo creo que los hinchas también. Esperemos se pueda dar", apuntó el volante.

"Lo que haga falta en la U vamos a estar ahí si es que se da. Yo espero de todo corazón que así sea", subrayó.

Sobre el momento futbolístico en el que se encuentra tras su temporada en Audax Italiano, Díaz comentó que: "Me encuentro muy bien físicamente. Hice un año bastante parejo, pude jugar la mayoría de los partidos que teníamos en carpeta y eso me deja muy conforme".

"Me pude demostrar a mi mismo que estoy vigente todavía. Lógicamente que tuve altos rendimientos en pasajes de la temporada y otros que no tanto, pero me quedo contento y esperando lo que venga", sentenció.

Marcelo Diaz y posible vuelta a #LaU " Vamos a ver que sucede. Me encantaría, es un sueño que tengo y que tienen todos los hinchas. Vamos a estar en lo que haga falta si es que se da. Futbolísticamente estoy bien, estoy vigente"