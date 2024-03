Marcelo Díaz sobre Arturo Vidal: No he tenido ningún roce con él, afuera ni adentro

Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile, habló en conferencia de prensa en la previa al Superclásico ante Colo Colo, y negó que haya tenido algún tipo de roce con Arturo Vidal, actual jugador de Colo Colo.

"A nosotros no nos cambia nada -si juega o no-, es una pregunta que habría que hacérsela a ellos. No he tenido ningún roce con él, ninguno, afuera ni adentro, eso es invento de no sé quién. No hemos tenido ningún problema", dijo.

"Nos tocó compartir muchas cosas, ganar y perder, pero ahora estamos en veredas diferentes y cada uno lógicamente va a querer que su equipo gane", agregó.

Arturo Vidal venía con algunas molestias que lo dejaron fuera de los últimos partidos de Colo Colo, pero todo apunta a que será titular ante la U este domingo en el Estadio Monumental.