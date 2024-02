Marcelo Díaz sobre el cupo de extranjeros: Tenemos un plantel rico, no creo que nos afecte

Luego de votar a favor de seguir con seis extranjeros, Marcelo Díaz habló sobre el cambio a cinco foráneos en cancha por equipo en el Campeonato Nacional y consideró que no habrá mayores repercusiones en Universidad de Chile.

"Afortunadamente tenemos un plantel muy rico y no creo que eso vaya a afectar. También tenemos la fortuna que algunos jugadores están buscando su nacionalización. En teoría, para nosotros está todo en regla, todo OK", expresó en el Centro Deportivo Azul.

"Estamos muy ilusionados, como tiene que ser. Nuestra única misión es ganar el día domingo y nos hemos estado preparando muy fuerte. Hay un gran plantel y entrenador. Tenemos las cosas bastante claras", aseguró en miras al inicio del torneo.

"Puedo dar mi opinión respecto a cualquier cosa. Por ejemplo, me gustaría que sean 23 convocados. La regla sub 20... son reglas que están impuestas y no dependen de un jugador. Uno habla siempre de acuerdo a lo que está en la mesa. No necesitamos meternos en cosas que no nos corresponden", sumó el volante.

Tras el levantamiento del paro desde el Sifup, Universidad de Chile debutará contra Cobresal este domingo 18 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.