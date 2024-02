Marcelo Díaz y su posteo tras la Supercopa: Fue para la U, lamento si lo malinterpretaron

Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile, se refirió a su comentada publicación tras los incidentes en la Supercopa en el Estadio Nacionales y descartó que haya sido un dardo camuflado hacia los barristas de Colo Colo.

"Mi publicación del fin de semana es sencillamente para la U. No he publicado algo en contra de un equipo. Lamento si lo han malinterpretado. Mi única misión desde que llegué es crear un ambiente de positivismo, que nos tenemos que cuidar todos y el Estadio Nacional", señaló en conferencia de prensa.

"El club es una familia. Si queremos tener más aforo, debemos comportarnos. Hago el llamado a los hinchas que cuidemos el estadio, queremos ser locales en el Nacional todo el año, no solo un partido", sumó, aunque dejó en claro que "en mis redes sociales puedo poner lo que quiera mientras no falte el respeto".

"Como capitán tienes responsabilidad; todos somos capitanes y nos vamos a hacer cargo de lo que suceda en el club. Solamente vamos a enfocarnos en la U, no nos vamos a involucrar con otros equipos porque, personalmente, no me importa. Voy a gastar todas mis energías en el bienestar de la U", agregó.

Sobre el levantamiento del paro de futbolistas tras la votación en la ANFP, Díaz señaló que "esperaremos el comunicado del Sifup. Por lo menos estamos en buen camino y todo indica que se va a jugar el fin de semana, y no se va a alterar lo que vinimos trabajando".