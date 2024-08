Marcelo Salas contó detalles sobre su polémica salida de Universidad de Chile en 2005

Marcelo Salas, leyenda del fútbol chileno, reveló que estuvo a punto de finalizar su carrera en el extranjero debido a problemas con la administración de la Universidad de Chile en 2005. La intervención del síndico José Manuel Edwards casi frustró su retiro en la U, pero la llamada de Arturo Salah cambió su destino.

Salas, que se retiró hace más de 15 años, aún mantiene viva la memoria de su último partido con la U en 2008, cuando se despidió con goles en el Estadio Nacional. Sin embargo, su regreso a la U no estaba garantizado en un principio.

🎥 #RetroUdeChile: Un día como hoy nacía el “Matador” 👆

Un 10 de abril de 1994, Marcelo Salas anotaba un triplete en la victoria por 4-1 ante CC en el Nacional. En la ocasión, más de 47 mil almas vieron el nacimiento de un nuevo ídolo. El resto es historia.#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/KjU4MMVQn0 — Universidad de Chile (@udechile) April 10, 2020

Los problemas que tuvo Marcelo Salas en Universidad de Chile

En una reciente entrevista con el canal de YouTube heysocialtv, el 'Matador' explicó cómo la quiebra de Corfuch y la gestión de Edwards pusieron en riesgo su regreso. "Yo vuelvo de Argentina a Chile el año 2005, después entra el síndico y a mí no me renuevan el contrato".

"El síndico (José Manuel Edwards) nos saca a mí, a Rivarola, al Pato Ormazábal. Llega con Sergio Vargas como gerente técnico, y nos saca a todos nosotros", recordó Salas.

La MLS tentó a Marcelo Salas en es momento

Marcelo consideró entonces mudarse a la MLS para continuar su carrera. Pero la oferta de Salah, quien lo había lanzado al estrellato en los años 90, le dio una oportunidad inesperada de cerrar su ciclo en la U.

La aparición de Arturo Salah fue mágica para Marcelo Salas

Arturo Salah se iba a transformar en el nuevo entrenador de los azules y realizó un importante llamado al ex jugador de River Playe: "Me llama Salah y me dice: ´¿Cómo estás?, ven a tomarte un café a la casa'. Yo creo que don Arturo me invitó para verme, porque me conoce de toda la vida. Quería ver quién entraba", contaba entre risas.

"Me dijo altiro: ´Tengo una opción de volver a la U y quiero ver cómo estás para ver si quieres venir´. Yo estaba un poco enojado con el síndico, con el gerente, con todos. Creo que fue muy malo lo que hicieron, hablaron con mentiras y todo lo demás", comentó.

El regreso goleador de Marcelo “Matador” Salas en el Clausura 2007. Tras el centro de @CHELODIAZ_21 convierte de cabeza para decretar el empate de la U. de Chile ante la U. de Conce en Collao. 🤘🏼🔵🔴 #udechile #vamoslau #uchimagenes #universidaddechile pic.twitter.com/4z5gLWlP8w — U. de Chile imágenes (@uch_imagenes) July 13, 2020

Salah logró convencer a Marcelo Salas

Fue ese el momento preciso donde Arturo logró convencer a Marcelo Salas de quedarse: "La carrera que hiciste no merece que te retires de esta forma. Prepárate bien, quiero que vengas al camarín conmigo, hay que entrar a ordenar este tema".

"Necesito que estés dentro del camarín también como un referente. Liderando este tema. Ahí le dije: 'Arturo, obviamente, con usted, vamos´", señalo.

"De ahí vuelvo a la U y tenía razón. No podía cerrar mi carrera sin jugar. Y creo que al final hice el cierre completo. Fue muy buena esa vuelta y esa conversa", finalizó Salas, quien terminó su carrera en el último partido de Salah ha dirigido por la U.