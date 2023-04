Marco Antonio Figueroa: Me gustaría ir a la U para darle un título

El entrenador nacional Marco Antonio Figueroa, hoy en la selección de Nicaragua, reconoció que uno de sus anhelos es regresar a Universidad de Chile para alcanzar un título en la tienda azul.

En conversación con DSports, el exdelantero reconoció que "siempre he querido estar en Cobreloa por cariño, pero me gustaría ir a la U porque no me dieron tiempo".

"Con lo poco que pude hacer, hice cosas buenas. Me gustaría ir a la U para darle un título", declaró.

Además, sostuvo que "me da lo mismo que digan, que soy chanta o malo. Mis logros dicen lo contrario. La última copa internacional de la U fue conmigo y fui despedido sin una razón justa, lo mismo que en la UC".

Figueroa estuvo en la U dirigió a U. de Chile entre el 2013 y el 2014.