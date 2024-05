¿Cuánto se embolsará Nicolás Jarry por llegar a la final del Máster 1000 de Roma?

Nicolás Jarry, tras una excepcional semana, donde en su último partido venció con una brillante presentación ante el estadounidense Tommy Paul, accediendo a la final del Masters 1000 de Roma, verá en consecuencia de su gran nivel aumentada su billetera en varios ceros más.

Según publicó La Tercera, Jarry, por llegar a la final del torneo italiano, se hará acreedor de una considerable suma: US $556.740, equivalente a $498.166.050 pesos chilenos.

Sin embargo, esta cifra podría aumentar significativamente si el tenista chileno logra superar al alemán Alexander Zverev en la final y coronarse campeón del Masters romano.

En caso de alzarse con el título, Nicolás recibiría la suma de US $1.047.022, es decir, $938.954.430 millones de pesos.

La página oficial de la ATP, proporciona estadísticas detalladas sobre las ganancias acumuladas por los jugadores a lo largo de sus carreras. Hasta el inicio del torneo italiano, como señala el sitio, las ganancias totales de Nicolás Jarry ascienden a US $5.080.574 (más de 4500 millones de pesos), sin incluir los ingresos por auspiciadores.

Keep calm and Jarry on 🔥@NicoJarry holds his nerve to reach his MAIDEN Masters 1000 final, defeating Paul in 3-sets#IBI24 pic.twitter.com/MR758kv4e0