Mario Sandoval, nuevo fichaje de la U: Hay que aprovechar al máximo esta oportunidad

Luego de realizarse los exámenes médicos con miras a oficializar su llegada a Universidad de Chile, el volante Mario Sandoval comentó sus aspiraciones en su arribo al elenco azul y aseguró que llega pleno de confianza luego de haber forjado una destacada campaña con la camiseta de Unión Española.

"Lo tomo con mucha tranquilidad, en el equipo en que estuve hice las cosas bien, y esta oportunidad en un equipo grande es lo que todo jugador quiere y hay que aprovecharla al máximo", dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Quizás se da un despegue tarde, pero debo aprovechar esta oportunidad, y estoy tranquilo, porque en Unión lo hice bien. Me pilla con confianza", añadió el jugador de 29 años.

Sandoval es primo de Charles Aránguiz, ex jugador de la U, y con quien no ha hablado luego de comenzar las negociaciones con los estudiantiles.

"No he hablado con él, pero quizás durante el día me llame para poder hablar. La familia es competitiva, es ganadora, así es que si me toca estar en la U, la idea es pelearlo todo", expresó.