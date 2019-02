Matías Rodríguez: Acepto que no estoy jugando bien, pero molesta que digan que no hay actitud

Matías Rodríguez, defensa de Universidad de Chile, se refirió a la agitada situación del plantel y admitió que no está mostrando su mejor nivel, aunque manifestó su molestia por las críticas que apuntan a su actitud.

"Eso no. Me enoja, porque tengo todas las estadísticas de los partidos y si quieren se las muestro. Que no estoy jugando bien lo acepto, pero que me digan que no hay actitud, eso molesta. Pero estoy en un equipo grande y sé que si uno gana un partido tapa muchas cosas", indicó a La Cuarta.

Del mismo modo, remarcó su apoyo al técnico Frank Darío Kudelka, asegurando que "con esto nos perjudicamos todos, no solo Kudelka o Rodríguez. Es la U la que se perjudica. Tenemos la intención de que todo mejore".

Por último, también comentó brevemente sobre la reunión intentar que tuvieron con Carlos Heller, presidente de Azul Azul, y Sabino Aguad, gerente deportivo del club.

"Tuvimos una charla íntima de cómo poder mejorar. Eso está bueno, porque habla de la unión que hay entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores", concluyó.