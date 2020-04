Matías Rodríguez: Es imposible que pueda jugar en Colo Colo o Universidad Católica

El capitán de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, se refirió a su presente en el fútbol chileno, en medio de su cuarentena, y destacó su identificación con el club, asegurando que jamás vestirá la camiseta de algún clásico rival.

"Es imposible que pueda jugar en Colo Colo o la UC. Hace un año y medio, cuando estaba renovando se me mencionó en la UC y ya me estaban insultando de los dos lados", señaló el defensor en el canal de Youtube Balong del periodista Manuel de Tezanos.

Además, añadió que "me gustaría retirarme en la U a los 50 años (risas), pero yo tengo contrato por un tiempo y no sé si dejaré la actividad en el tiempo que tengo acá".

"No sé dónde voy a terminar jugando y no me veo en el corto plazo retirándome", agregó el ex Sampdoria respecto a su futuro.

Sobre el presente del equipo, Rodríguez dijo que "el año pasado no fue bueno para nosotros, pero cuando terminó nos sacamos un peso importante y partimos de cero. Además, hemos tenido buenos refuerzos, Larrivey, Cornejo y, principalmente, Galani que me sorprendió mucho".

Finalmente, el jugador de 33 años se refirió al Superclásico en el Monumental como su gran deuda con los estudiantiles: "Son partidos que marcan. Me lo dijo Miguel Pinto apenas llegué. Lamentablemente no podemos revertir la racha esa en el Monumental, pero siempre he dicho que tenemos una nueva posibilidad".