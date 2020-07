Matías Rodríguez: Queremos el mayor tiempo posible de preparación para llegar bien

El defensor de Universidad de Chile Matías Rodríguez explicó que en el plantel "laico" esperan contar con la mayor cantidad de tiempo de preparación para volver a la competancia, con la finalidad de evitar lesiones; además, aclaró los dichos en que sostuvo que le gustaría retirarse en los azules.

"Me gustaría tener la mayor cantidad de tiempo posible para la preparación, no exigirte. Todos sabemos que el calendario va a ser muy ajustado, hay equipos que están jugando copa internacional y Copa Chile también, que no sé si se va a jugar, no tengo mucha noción de eso", indicó este miércoles.

"Nosotros como jugadores queremos el mayor tiempo posible para llegar bien y que no nos pase lo que pasó en Alemania cuando volvieron, que hubo muchos lesionados. Queremos evitarlo, gracias a Dios tenemos esa experiencia para no caer en lo mismo", continuó.

Luego de destacar lo positivo de estar de vuelta en las prácticas, Matías apuntó a sus dichos en los que apuntó a que quiere retirarse en la U: "Yo dije que me gustaría retirarme de acá a cuatro años, ojalá en la U, pero uno no sabe lo que va a ser ese momento, todo dependerá de mi rendimiento y si estamos en sintonía. Quería aclarar, porque si no, son muchos mensajes para la dirigencia, como tirando la pelota y no es la idea".

"Me preguntaban si yo lo deseaba y dije que me gustaría jugar por lo menos cuatro años más al fútbol y siempre quiero estar en la U, pero sabemos que los jugadores tenemos fecha de vencimiento y por eso lo quiero aclarar", manifestó.

Tras eso volvió a hablar sobre el proceso de nacionalización y explicó que se trata de ayudar al club por si necesitan el cupo para un extranjero.

"Ya cumplí el plazo que se necesito para estar acá, tengo un hijo chileno también, después de tantos años hoy creo que uno agarra cariño a las personas y al club en que está, va generando amistades, uno se siente muy cómodo y por eso cuando se cumplió hace poco la posibilidad, empezamos a pedir los papeles para iniciar el tema de la nacionalidad", apuntó.

"Sé que no es fácil, menos en esta situación, pero le tengo mucho cariño y cada vez que se nombra a Chile levanto la cabeza, porque soy el que está viviendo acá, como dije le tengo mucho cariño y el tema de nacionalidad pasa también por darle la posibilidad al club si necesita el cupo", completó.