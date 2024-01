Matías Sepúlveda: Vengo con esa madurez y confianza que necesita la U

El mediocampista Matías Sepúlveda tuvo su presentación ante los medios como nuevo jugador de Universidad de Chile y mostró su alegría al estar en la tienda azul, como ilusión de tener un buen desempeño en la cancha.

"Estoy muy agradecido del club; muy feliz y con muchas ganas de llegar a una institución tan linda y grande", comenzó en su primera conferencia de prensa junto al elenco estudiantil laico.

El "Tucu", que destacó a sus compañeros tras ver desde afuera el 4-0 sobre Unión Española, dijo: "Sé que en un equipo como la U siempre va a haber competencia y eso va a elevar el nivel de todos los jugadores. Vengo muy preparado para este lindo desafío".

"Soy muy autoexigente y quiero ir mejorando mis cualidades, más con este profe (Gustavo Alvarez) que nos exige al cien por ciento en cada entrenamiento. Eso me va a ayudar mucho para seguir creciendo como jugador", expresó.

"Me siento muy preparado. Llego en un momento de mi carrera en donde estoy muy motivado y con muchas ganas. Estoy poniéndome a punto con el equipo, los entrenamientos son muy exigentes y eso me encanta porque me hace crecer", aseveró el volante.

Sepúlveda dijo que "con la experiencia que tomé en Audax, vengo con esa madurez y confianza que necesita la U, que es una exigencia máxima. Me siento muy preparado y siento que vengo en un muy buen momento. Cada día voy a mejorar para seguir creciendo como jugador y persona".

Ahora, Sepúlveda entrenará para tratar de obtener un lugar en el equipo que jugará la Copa de Verano Coquimbo contra el cuadro local y Universidad Católica, el sábado 27 y martes 30 de enero a las 20:00 horas.