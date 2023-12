Matías Zaldivia: Nunca me arrepentí de mi paso desde Colo Colo a Universidad de Chile

El defensa Matías Zaldivia recordó su paso desde Colo Colo a Universidad de Chile, el que se produjo a principios de este 2023 y que le significó un nuevo aire en el fútbol, convirtiéndose en una de las figuras de los "azules".

En diálogo con TNT Sports, Zaldivia señaló: "Nunca me arrepentí, por eso lo pensé tanto, porque sabía que una vez que daba mi decisión tenía que estar seguro y después no, fue todo lo contrario, siempre fui muy seguro de lo que hice".

De todas formas, señaló que fue algo difícil de concretar a su interna: "A nivel deportivo, sí. Fue una decisión difícil, pero por suerte después fue la decisión correcta".

En relación a la molestai de los hinchas universitarios en un comienzo, sostuvo: "Sabía que no estaban contentos con mi llegada, que era normal y los entendía, pero que me dieran la oportunidad de mostrarme en cancha y me juzguen por lo que hacía dentro de la cancha. Hoy en día siento mucho el cariño de la gente".

"Mi familia lo pasó mal al principio por todas las cosas que trajo mi decisión, las redes sociales hoy en día se sobrepasan un poco de la raya", cerró.