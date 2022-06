Nahuel Luján partirá de Universidad de Chile durante el receso del Campeonato Nacional

El delantero argentino Nahuel Luján partirá de Universidad de Chile de cara al segundo semestre, luego de llegar a un acuerdo con el jugador durante este jueves en el Centro Deportivo Azul.

Según informamos en Al Aire Libre PM, Luján y el representante buscarán club para que el futbolista salga a préstamo, aunque desde la institución no descartan rescindir su contrato.

Además, la U quiere liberar un cupo de extranjero y espera hacerlo con el defensa boliviano José María Carrasco, aunque no será fácil, ya que no existe una cláusula para terminar con el préstamo a mitad de año y desde el elenco altiplánico no están interesados en su vuelta, por el momento, dado que tienen bien cubierta su defensa.

Finalmente, los "azules" consultaron por las opciones de fichar a los nacionales Ramiro González (Talleres) e Igor Lichnovsky (Necaxa), opciones que son inviables, por el costo de sus traspasos.