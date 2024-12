Octavio Rivero olvidó a Colo Colo: Está más ilusionado que nunca con ser refuerzo de la U

Universidad de Chile se encuentra inmersa en la búsqueda de un delantero que asegure goles para la próxima temporada. La partida de Cristián Palacios y el rendimiento irregular de Luciano Pons han dejado un vacío en la ofensiva azul.

En este contexto, el uruguayo Octavio Rivero, exjugador de Colo Colo y actualmente en el Barcelona de Ecuador, se posiciona como la principal opción para reforzar la delantera.

La demora en las negociaciones para contar con Rivero

Las negociaciones entre la U y el atacante no han avanzado con la rapidez deseada. Aunque hay un evidente interés de ambas partes, Rivero aún tiene contrato vigente con el equipo ecuatoriano hasta mediados de 2025.

En declaraciones a la radio Sport 890 de Uruguay, el delantero reconoció los acercamientos de Universidad de Chile y destacó su disposición a volver al fútbol chileno: "Mi representante me comentó de la posibilidad de la U. Volver a Chile es algo que me gustaría en algún momento. Es un orgullo que un equipo como la U me venga a buscar".

Un pasado en Colo Colo que no genera conflictos

El delantero también se refirió a su pasado en Colo Colo, principal rival de la U, y aseguró que su traspaso al equipo azul no generaría conflictos personales.

Para él, el interés cruzado entre grandes equipos solo confirma la calidad de su trabajo. "Haber jugado en Nacional y que me haya venido a buscar Peñarol, jugar en Colo Colo y que ahora venga la U de Chile, significa que las cosas las estoy haciendo bien. Me llena de orgullo", afirmó Rivero.