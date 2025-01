Octavio Rivero se rebela contra su club y reactiva su llegada a la U

El delantero uruguayo Octavio Rivero tuvo un gesto directo que vuelve a ilusionar a Universidad de Chile, quienes todavían no han cerrado al "9" que buscan para la temporada 2025.

Si bien durante el último fin de semana, desde Argentina confirmaron la apertura de negociaciones por el ex Huachipato Thiago Vecino, Rivero sigue siendo una de las principales opciones para la U.

Luego del período de vacaciones, la pretemporada en Manta es el próximo objetivo para Barcelona de Guayaquil, aunque la presencia de Octavio Rivero, quien pertenece al club ecuatoriano, no está asegurada.

El futbolista se notó evidentemente molesto al declarar en tierras ecuatorianas lo que lo distanciaría de su actual equipo y abre la puerta para ser el gran golpe de los azules en el mercado.

"Sería bueno que otras personas salieran a hablar. Nosotros siempre respondimos en la cancha", fue parte de sus polémicas declaraciones respecto a la situación que atraviesa en el elenco Canario, donde incluso se habla de un quiebre con el presidente de dicho club, Antonio Álvarez.

🚨💣 Octavio Rivero no viajará a la pretemporada con @BarcelonaSC 🟡⚫️ por ahora...



El delantero no viajaría a la pretemporada en Manta hasta no solucionarse ciertos temas.



Ya lo contaba en su llegada, frases como "preocupaciones extra futbolísticas en el semestre pasado" o… pic.twitter.com/q3rhclLH8J