Pablo Aránguiz y la vuelta del fútbol: Estaremos tan contentos, que quizás no nos importe mucho no tener público

Pablo Aránguiz, volante de Universidad de Chile, se refirió a la posible vuelta del fútbol nacional, fijada para el 31 de julio, y aceptó el hecho que no podrán contar con su fiel hinchada, señalando que "estaremos muy contentos, y quizás no nos importe mucho".

"La verdad no sé, tendría que estar en la situación, pero yo creo que volviendo el fútbol y nosotros, y todos los jugadores, entre comillas y no quiero que suene feo, pero quizás volviendo no nos importe mucho el no tener público", reconoció Aránguiz en videoconferencia.

En la misma línea, remarcó que "no quiero que se malinterprete, sabiendo que nuestra hinchada es una de las mejores de Sudamérica y siempre nos llena todos los estadios".

No obstante, sostuvo que "una vez volviendo el fútbol nos vamos a sentir muy contentos, y esperamos que pronto nuestra hinchada pueda volver a vernos, nos debemos a ellos, damos todo en la cancha para darles un alegría a ellos y que valga la plata que gastan en una entrada."

Finalmente, manifestó que el deseo de los azules es "volver pronto" y mantener el nivel que estaban mostrando antes del receso.

"Estamos anhelando volver pronto. Nosotros veníamos en un alza, consiguiendo triunfos importantes para no pelear en la parte de abajo. Veníamos siendo protagonistas junto con Universidad Católica, estábamos a cinco puntitos de ellos, que no son muchos. Así que esperemos que vuelva pronto el fútbol, pero priorizando la salud y que el Covid-19 quede atrás para volver de lleno", sentenció.