Papá de joven arquero de la sub 12 de la U: Está evolucionando bien

Carlos Ortiz, padre del joven Aníbal, arquero de la sub 12 de Universidad de Chile, contó que el niño está respondiendo bien a los tratamientos que le mantienen en el Hospital Carlos Von Buren de Valparaíso luego del accidente que sufrió cuando regresaba de ver el clásico ante Colo Colo en Talca.

"Al comienzo no lo podíamos trasladar por la gravedad, porque no lo iba a soportar, pero ahora informan que llegó bien, gracias a Dios. Está actualmente sedado, tiene un TEC cerrado, pero está evolucionando bien. De a poquito se le han ido sacando las drogas, se ha mantenido estable dentro de su gravedad. Aníbal está en estado delicado, pero con la fe de que está teniendo reacciones positivas", dijo en diálogo con Las Últimas Noticias.

El padre del menor reconoció su culpa en el accidente: "Venía manejando de Talca, iba mi hijo mayor adelante, Diego, y Aníbal atrás. La verdad es que fue culpa mía porque me distraje con la radio. Aníbal venía con cinturón de seguridad hasta que se lo sacó y se acostó a dormir en el asiento trasero. Ese fue el peor error y el mío también. Era a la altura de Llay Llay, de repente levanto la cabeza y tengo el auto que iba delante de mí encima", contó.

"No salió eyectado, probablemente se golpeó la cabeza en la parte trasero de uno de los dos asientos. Los airbags mío y del copiloto actuaron bien. Veo para atrás y Aníbal estaba recostado, y no me respondió. Me paso al asiento de atrás y logro pegarle una patada a la puerta para sacarlo y esa fue la imagen más terrible", añadió.