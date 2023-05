Periodista denunció que barrista de Los de Abajo la botó al suelo y golpeó en el clásico universitario

La periodista Daniela Alegría, del medio partidario de La Magia Azul, denunció en sus redes sociales que fue agredida con golpes por un integrante de la Barra de Los de Abajo mientras intentaba grabar los incidentes de violencia que provocaron la suspensión del clásico entre U. de Chile y la UC, este domingo en Concepción.

En sus historias de Instagram, Alegría agradeció los mensajes de preocupación y contó además que logró recuperarse su celular, el cual había sido robado durante la agresión, tras ser golpeada en el suelo.

"Más allá de lo material, siento decepción y mucha pena de que a gente que viste los mismos colores que yo, le importe nada agredir a una mujer que solo hace su trabajo", escribió la periodista.

Finalmente, dedicó un mensaje a su agresor.

"A tí, hombre integrante de la barra de Los de Abajo, que me botaste al suelo y golpeaste para que no siguiera grabando, espero que reconsideres tus valores como bullanguero, porque veo que no los tienes", cerró.