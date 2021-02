Ramón Arias: No he atravesado lesiones importantes, me siento en plenitud para la U

El defensor uruguayo Ramón Arias, aclaró algunos dichos sobre su condición física a días de haber sido oficializado como jugador de Universidad de Chile, afirmando que se encuentra "en plenitud" para estar a disposición del club.

"Yo no atravesé lesiones, fue una el año pasado, me recuperé y luego siempre estuve disponible para el cuerpo técnico", declaró el ex San Lorenzo a DirecTV Chile.

"Siempre se hablará demás, pero estoy tranquilo porque sé la forma en la que estoy y cómo he trabajado", remarcó.

Por otro lado, el zaguero contó de sus fortalezas en el juego, detallando que: "Soy un defensor con voz de mando, no doy ninguna pelota por perdida y tratar de salir jugando cuando se pueda. Mi gran referente es Diego Godín".

"Con Corujo y Guzmán Pereira siempre hablamos de la U. Tengo muchas ganas de comenzar mi etapa en el club", añadió.

Finalmente, Arias comentó que: "Tengo mucha ilusión de jugar en una institución tan grande, significa mucha responsabilidad y espero estar a la altura".