Rector de la Universidad Diego Portales se cuadró con Michael Clark ante cuestionamientos de la CMF

En medio de una serie de eventos noticiosos a raíz de los movimientos de Michael Clark, Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, abordó los cuestionamientos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra el presidente de Azul Azul.

La CMF acusa a Clark de no realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al tomar el control del 90% del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, la entidad tras la concesionaria de la Universidad de Chile. En el informe, que fue publicado por Radio Bío Bío, Peña refuta esta postura, afirmando que Tactical Sport no es una persona jurídica, sino un patrimonio de afectación cuyos aportantes no tienen control, sino que solo un crédito en contra del fondo.

Michael Clark enfrenta querella por fraude 😮https://t.co/2tPKs0wGnl — Al Aire Libre (@alairelibrecl) January 24, 2025

La defensa a Michael Clark

De manera resumida, Peña sugiere, entre otras cosas, que la operación de Michael Clark no confiere derechos potestativos a Antumalal (sociedad de Clark), ya que esta no adquirió acciones de Azul Azul, directa ni indirectamente.

Además el abogado concluyó que las normas que regulan las OPA no son aplicables en este caso y calificó la postura de la CMF como "un mal entendido acerca de la índole de lo que es un fondo de inversión privado".

El presidente de Azul Azul se lanzó con todo 😮https://t.co/J3OcFXAu01 — Al Aire Libre (@alairelibrecl) January 24, 2025

Repercusiones legales y nuevas acciones

Según fuentes del citado medio, el documento de Carlos Peña será clave en la reclamación que Michael Clark presentará en tribunales.



El recurso buscará demostrar que no era necesaria una OPA para tomar el control de Azul Azul y no sólo servirá para rebatir el dictamen de la CMF, sino que también para responder a la querella impuesta por la familia Shapira.

Cabe recordar que el presidente de Azul Azul también anunció una OPA voluntaria sobre el 100% de las acciones de la concesionaria, con el fin de enfrentar los cuestionamientos de la CMF.