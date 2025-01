Referente de la U empieza a perder esperanzas en Lucas Assadi

Durante la pretemporada de la Universidad de Chile varios jugadores han demostrado un buen nivel de juego, y uno de los casos es el de Gonzalo Montes, que pese a ser cuestionada su llegada en un principio dejó buenas impresiones entres los hinchas azules en su debut.

Incluso entrenadores de otros equipos como por ejemplo Ernesto Pedernera, DT de Godoy Cruz, destacó a un par de jugadores de la U como lo son Fabián Hormazabal y Leandro Fernández.

Pero, hay otros casos que son completamente lo contrario a ellos y aún no logran volver a un gran nivel y la paciencia comienza a gastarse tanto en hinchas, como de ex referentes del club azul.

U. de Chile goleó sin contemplación a Godoy Cruz en duelo amistoso



👉🏻​ https://t.co/IHTYLBINVK pic.twitter.com/yfhrGX3T6M — Al Aire Libre (@alairelibrecl) January 11, 2025

Polaco Goldberg desconfía de la explosión de Lucas Assadi

El ex jugador y referente de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg analizó el momento del talentoso joven Lucas Assadi "está en una nebulosa que no logra salir y es lamentable, porque insisto que es un jugador de mucho nivel", menciona el "Polaco" haciendo referencia a que aún no explota su potencial.

A eso agrega que tiene un talento natural el cual es complicado de encontrar pero advierte que "si no lo termina de explotar, al final va seguir siendo una promesa no más".