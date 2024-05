Representante de Emmanuel Ojeda: "Si no tiene minutos, vamos a buscar la salida"

El futuro de Emmanuel Ojeda en la Universidad de Chile aún no está definido. El volante perdió continuidad y no es una alternativa para el técnico Gustavo Álvarez, por lo que existe una gran posibilidad que el jugador deje el equipo laico a mitad de año.

Su representante, Javier Calabrese, en conversación con Cooperativa, indicó que "no puedo decir nada porque no sé qué va a pasar, si es que lo van a tener en cuenta para el segundo semestre". El empresario añadió que esperarán al partido contra Everton de este fin de semana, para saber si Ojeda continuará o no en la U.

"Obviamente no lo tienen en cuenta, nos vamos a ir. Vamos a buscar la salida de la mejor manera. A él le queda un tiempo más para decidir. Tiene hasta diciembre de 2025. Si no tiene minutos, vamos a buscar la salida", aseguró Calabrese en el citado medio.

El agente confirmó que Emmanuel Ojeda ha recibido ofertas de otros equipos desde Argentina, Grecia y también desde Chile. Deportes Iquique y Everton son los conjuntos chilenos que están interesados en Ojeda, y en el país trasandino, Central Córdoba es uno de los interesados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Universidad de Chile (@udechileoficial)

Los números de Ojeda en la U

En esta temporada, el número 5 azul ha jugado apenas 328 minutos. Son seis los partidos que ha disputado: lo hizo en el empate ante Cobresal y en los triunfos ante Copiapó, Colo Colo, O'Higgins, Cobreloa y Huachipato. Eso sí, no ve minutos desde el duelo con los acereros el 28 de abril de este año.