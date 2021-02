Sandrino Castec: Sería bueno que Johnny Herrera jugara un año más y se retirara en la U

El histórico ex jugador de Universidad de Chile Sandrino Castec cuestionó la salida de los referentes como Walter Montillo y Matías Rodríguez, asegurando que el club debiera darle una nueva oportunidad a Johnny Herrera.

En diálogo con nuestro programa "En La Ruta del León" de Al Aire Libre TV, Castec señaló que "la otra vez vi que Herrera se fue de Everton, sería bueno que jugara un año más y que se retirara en la U, o que estuviera en el banco si es que juega De Paul, es un referente".

Además, añadió que "me parece extraña la salida de Matías Rodriguez, creo que estaba para jugar una temporada más y más aún la de Walter Montillo, que tanto costó que volviera. Jean Beausejour costó tres millones de dólares y ahora lo sacan", añadiendo que del plantel actual ve como líder a "Gonzalo Espinoza. Antes no me gustaba, pero ahora lo veo para que use la jineta de capitán. Respondió en momentos malos".

Finalmente sostuvo que "el último partido de la U fue lo mejor que hizo, pero los 12 partidos que jugó anteriormente dejó muchas dudas", diciendo al término que "yo no pido la salida de Rafael Dudamel porque hay que respetar a la gente que trabaja en el club".