Sebastián Ubilla insultó a los periodistas que cubren Universidad de Chile

El delantero de Universidad de Chile Sebastián Ubilla tuvo una curiosa reacción contra los periodistas que cubren el club durante la práctica de este martes en el Centro Deportivo Azul.

Mientras los trabajos eran transmitidos en vivo por la cuenta en YouTube de la U y los reporteros hacían su ingreso, Ubilla lanzó el siguiente mensaje: "Llegaron los buitres, son buitres estos cu... Cuando estai mal, te atacan, feos cu...".

El futbolista fue advertido sobre la transmisión en directo y pese a ello siguió: "No me interesa, son buitres estos hueones y se los digo a ellos. Me da igual".

La U atraviesa un delicado momento luego de quedar eliminada en la segunda ronda de Copa Libertadores ante Melgar y desconocer victorias en las primeras dos fechas del Campeonato Nacional.

El video con los insultos de Ubilla fue eliminado de la cuenta por la tarde.