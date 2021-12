Simón Contreras y posible salida a préstamo: Me encantaría seguir en la U, pero no depende de mí

El atacante de 19 años Simón Contreras tiene pocas opciones de seguir en Universidad de Chile, pues todo indica que partirá a préstamo para afrontar la temporada 2022, aunque el futbolista no quiere salir del cuadro azul.

"Me encantaría seguir acá, pero no depende 100 por ciento de mí, así que estoy viendo otras opciones", dijo Contreras en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Lo que encuentro más importante es sumar minutos para desarrollarme como jugador", aseguró el futbolista que es candidato a salir junto a José Gatica sobre su futuro inmediato.

Sobre lo vivido en el último semestre con la U y la milagrosa salvada del descenso, Contreras indicó: "Para mí y creo que para todos mis compañeros fue muy duro no poder disfrutar en la cancha, por no ganar y no conseguir resultados. Esto nos hace un poco más fuertes y sacamos algo de la experiencia que vivimos".