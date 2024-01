Toselli evitó polémica por antigua declaración de Castillo: No es algo que me tenga preocupado

El portero de Universidad de Chile Cristopher Toselli habló en conferencia de prensa en la previa del clásico estudiantil del próximo sábado ante Universidad Católica y evitó polemizar por antiguos dichos de Nicolás Castillo, cuestionando a exjugadores de la "franja" que se van a rivales tradicionales.

El golero expresó en el Centro Deportivo Azul: "Para mí no es relevante. No es un tema que me tenga preocupado, ni que he pensado. Tengo el mayor respeto por Nicolás, me da gusto que haya vuelto a jugar y lo saludaré como excompañero, para mí no va más allá".

Acerca del duelo ante los "cruzados", dijo: "Visualizamos lo que viene este fin de semana con Universidad Católica y -estamos- armando nuestro partido para este rival. Este partido por más que sea amistoso buscamos ganarlo".

Por otra parte, fue preguntado por la opción de pelear el título este 2024: "Hay que ser cautos, hay que ir partido tras partido, ni siquiera ha comenzado el torneo, pero sí somos conscientes que nuestra vara tiene que ser mucho más alta que en los años anteriores. En un equipo grande se te exige ser campeón, así que no hay otro discurso. No solo este año, sino que siempre. Pero no hay que desviar la mirada. Hoy nuestro foco es Católica, después será Coquimbo. Vamos paso a paso".

También abordó su competencia con Gabriel Castellón: "Bien, como ha sido siempre en mi carrera, con buenos competidores. Gabi viene de hacer un gran año, salió campeón, así que no va a ser la excepción. Los dos estamos para competir, junto a Pedro (Garrido) y Milo (Milovan Arredondo) que nos acompaña, sanamente, dando lo mejor de cada uno y el técnico decide quién juega fin de semana a fin de semana".

Finalmente, habló de la capitánía: "Matías Zaldivia es un líder, muy respetado en el camarín, una persona con mucha experiencia y es decisión del técnico haberlo elegido como capitán en el partido ante Unión Española. Sabemos que Marcelo Díaz es nuestro capitán, nuestro guía, nuestro líder en todo sentido y los más grandes, no solamente yo, estamos para acompañar, apoyar y para tener a la U nuevamente en los puestos de arriba e institucionalmente también que haya un respeto hacia todos".