Tribunal sancionó a la U con tres partidos como visitante sin sus hinchas

Universidad de Chile no podrá contar con sus hinchas en los próximos tres partidos del Campeonato Nacional en que sea visitante, de acuerdo al castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras los incidentes del pasado Superclásico.

En su primera sala, el Tribunal consideró la denuncia del árbitro del partido contra Colo Colo jugado en el Estadio Monumental, Cristián Garay, quien apuntó que los fanáticos azules lanzaron proyectiles al terreno de juego, así como también una interpuesta por la ANFP sobre supuestos incumplimientos de la U como visita y además, las imágenes de los hechos de violencia.

"Es importante establecer acá, aun cuando no fue materia de la defensa, que a juicio de este sentenciador, los incidentes descritos, no se relacionan directamente con el cumplimiento o no de las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad por parte del organizador del espectáculo", señala el fallo.

"Atendido el mérito de lo expuesto (...) se aplica al Club Universidad de Chile la sanción de jugar tres partidos oficiales, en que le corresponda actuar en calidad de visita, sin la presencia de hinchas, adherentes, barra, socios, abonados, o cualquier otra denominación", de acuerdo a lo determinado por el Tribunal

El castigo debe cumplirse en los primeros tres partidos luego de la notificación de la sentencia, donde la U sea forastero, y por lo tanto los clubes que sean locales "tendrán la prohibición absoluta de vender, entregar u ofrecer entradas a adherentes" de la U.

El fallo fue acordado por unanimidad con votos de Exequiel Segall, Simón Marín, Santiago Hurtado, Jorge Isbej, Franco Acchiardo y Alejandro Musa, mientras que Carlos Aravena se inhabilitó de manera voluntaria.

Además, U. de Chile tendrá que pagar una multa de 100 Unidades de Fomento por los incidentes del partido contra Unión La Calera, cuando fue agredido el portero visitante Omar Carabalí.