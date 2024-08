Un distendido Gustavo Álvarez salió en defensa de Marcelo Morales en Universidad de Chile

Este mediodía el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, estuvo en la conferencia de prensa previo al duelo frente a O'Higgins de Rancagua, donde se habló más de una declaración de su entrenador Víctor Fuentes en contra de Marcelo Morales que de el partido.

Una de las primeras consultas que se le realizaron al DT de la U fue precisamente, que opinaba de la declaración del técnico de O'Higgins, quien señaló que una de las estrategias podría ser presionar a Marcelo Morales, recordando que es un "jugador impulsivo" que fue expulsado "tres o cuatro veces" por no poder marcar a Joaquín Tapia en el fútbol joven. Después agregó que "Capaz que se le salga la cadena".

Ante la pregunta y de manera muy correcta, Álvarez comentó que: "No voy a opinar de lo que dice el entrenador, no me corresponde", pero el periodista fue un poco más allá y le consultó cuál es la opinión que él tiene de Morales.

Gustavo Álvarez confia plenamente en Marcelo Morales

"Marcelo es un jugador con mucho partido y eso refleja su carácter, porque siempre digo que los jugadores llegan a Primera División por condiciones: deportivas, físicas, técnicas, tácticas, pero se consolidan por su carácter", comenzó diciendo el técnico.

Pero luego, de manera discreta, entregó datos concretos del año de Morales. "Hemos conversado durante la temporada que teníamos un número de amonestaciones elevadas, y que trabajábamos para disminuirlas. Marcelo no es uno de los jugadores que tuvo más amarillas y sí fue uno de los que jugó más minutos, así que confío mucho en su tranquilidad, en su templanza para jugar este partido".

¿Cuándo juega Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile visitará a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua este sábado a las 17:30 horas (21:30 GMT) por la vigésima fecha del Campeonato Nacional.

