Universidad de Chile celebra aniversario del título de 1994

Universidad de Chile realizó una serie de publicaciones en redes sociales para conmemorar el aniversario número 29 del título que alcanzó en el torneo de Primera División de 1994, con la ya mítica victoria sobre Cobresal en El Salvador.

"29 años de una de nuestras máximas alegría", escribió el cuadro "laico" en su cuenta de X con una imagen del gol de Patricio Mardones que se tradujo en el 1-1 definitivo ante los "mineros", que bastó para adueñarse del trofeo luego de una sequía de 25 años.

Además, en Instagram, subieron una fotografía de Marcelo Salas, gran protagonista de ese torneo, besando la copa.

La historia del título

Era el 18 de diciembre de 1994, Universidad de Chile visitaba a Cobresal en la altura de El Salvador por la última fecha del Campeonato Nacional. Los azules necesitaban al menos un empate para terminar con 25 años sin títulos y cumplieron gracias a un gol de Patricio Mardones que sirvió para el desahogo de la hinchada y para el resurgimiento del club.

Este lunes se cumplen 29 años de uno de los títulos más celebrados en la historia del fútbol chileno. El equipo dirigido por Jorge Socías debía limpiar una etapa manchada por un descenso que marcó la era más oscura de uno de los cuadros más populares del país.

Universidad Católica, de la mano de un goleador letal como Alberto Acosta, disputó palmo a palmo con los "laicos" hasta la fecha final. Los "cruzados" golearon por 5-1 el sábado 17 de septiembre a O'Higgins y quedaron con los mismos puntos que la U a espera de lo que hicieran. Pero en la mente de los pupilos de Socías no estaba perder.

La UC era dirigida por Manuel Pellegrini, el mismo exdefensor que jugó toda su vida en U. de Chile y que en su primera experiencia como entrenador en 1988 fue el DT a cargo del único descenso de los azules en su historia, un ingrediente que hizo mucho más entretenida esta definición.

En El Salvador el partido no se presentó sencillo. Pese a que los "mineros" ya estaban descendidos opusieron férrea resistencia y le pusieron mucho más suspenso a una historia que parecía no acabar, pero no podían ser más de 25 años.

Fue el año de la explosión de Marcelo Salas, ad portas de cumplir recién 20 años, el ariete que más tarde se transformaría en el goleador histórico de la selección chilena, había convertido 27 tantos en el torneo, pero en esa jornada no pudo con el inspirado arquero local Johnny Pérez.

Corría el minuto 51 y todos los fantasmas volvieron a aparecer, Adolfo Ovalle con un impecable cabezazo marcó la apertura de la cuenta para Cobresal, para lamento de los muchos hinchas que viajaron a la Región de Atacama.

La desesperación ya se comenzaba a apoderar del equipo, pero a los 78' Marcelo Salas forcejeó en el área con Juan Rivera. El delantero cayó y el juez Salvador Imperatore no dudo en sancionar penal, un cobro que arrastró polémica.

Error o no del árbitro, lo cierto era que Patricio Mardones, un exUniversidad Católica, tenía en sus pies la opción de darle el título a la U y de paso cortar la racha más larga de la historia azul sin celebrar en la Primera División –en segunda se coronó en 1989-.

El volante ejecutó fuerte al medio del arco a 12 minutos del final del partido y puso el definitivo 1-1. De ahí en adelante todo fue festejos. La U mantuvo el empate hasta el final y logró sumar su octavo título.

Ese fue el fin de una triste época de 25 años sin celebraciones. De la mano de Jorge Socías, Universidad de Chile volvió a gritar campeón y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del club, que ha traído nueve títulos nacionales más y la primera corona internacional de su historia (la Copa Sudamericana). Sin duda, el 18 de diciembre de 1994 fue un punto de inflexión para el cuadro azul.

