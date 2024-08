Universidad de Chile oficializó a su último refuerzo para la temporada

La Universidad de Chile oficializó la llegada de su tercer refuerzo para el segundo semestre. El uruguayo Fabricio Formiliano cerró el mercado de pases para los azules y tras realizarse exámenes médicos, finalmente se transformó en jugador de la U.

Si bien, se sabía de la llegada del defensor antes de jugar el Superclásico con Colo Colo, este domingo las redes sociales del club laico dio a conocer el acuerdo con el futbolista de 31 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

La urgencia de cerrar al último refuerzo

Gustavo Álvarez le pidió a la dirigencia de Azul Azul que tras la lesión de David Retamal, era imperante cerrar un último refuerzo y que fuera un central.

Es allí que se da la negociación con el uruguayo que llega proveniente de Montevideo Wanderers. El futbolista tuvo pasos por el fútbol argentino y mexicano, además de jugar en su país natal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Universidad de Chile (@udechileoficial)

Los números de Formiliano en Montevideo Wanderers

El nacido en Salto, disputó 19 partidos con la camiseta de los Bohemios y en todos fue titular. Jugó un total de 1679 minutos y además, registró dos goles y fue, según la prensa uruguaya, uno de los jugadores más destacados de su escuadra.

El zaguero también ha sido parte de la selección uruguaya Sub 17, Sub 20 y Sub 22. Con esta última categoría fue campeón de los Juegos Panamericanos de Canadá 2015, donde también portó la jineta de capitán.