Valencia y el mal momento de la U: Esto no es solo del técnico, también de jugadores y dirigentes

El director técnico de Universidad de Chile, Esteban Valencia, dio su primera conferencia de prensa tras volver a ser ratificado en el cargo por la dirigencia de Azul Azul y sostuvo que la responsabilidad del mal momento también es de los jugadores y la dirigencia.

Valencia dijo en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul que "esto debemos ser capaces de sacarlo adelante entre todos. Esto no es solo del técnico, sino que también de jugadores y dirigentes".

Además, añadió que "yo sentí después del partido con Melipilla (0-3) que ya no estaba teniendo las herramientas para mejorar el rendimiento y tras siete partidos sin ganar que tocamos fondo. Agradezco que el club siga confiando en lo que nosotros venimos haciendo. Como cuerpo técnico ha existido una autocrítica. El afán siempre es terminar esta campaña lo más alto posible".

Siguiendo con la autocrítica, expresó que "quizás hemos insistido en algunas cosas. No queremos que toda la responsabilidad recaiga sobre los jugadores. Nosotros no hemos podido ser capaces de repetir un 11. Ya es sabido que en el partido de Antofagasta perdimos muchos jugadores. Lamentablemente no sumamos de a tres, pero vamos recuperando gente".

Sobre el respaldo de la dirigencia, el "Huevo" expresó que "la visita de los directores vino a fortalecer y generar un grado de confianza. Siempre es bueno que esté la gente ahí, que estén con nosotros y no nos sintamos solos. Todo ha sumado en lo positivo esta semana".

Acerca del partido ante Curicó Unido, que se juega este sábado, el DT de la U señaló que "el partido es determinante. Es contra un equipo que busca salir de una posición complicada. Es completamente importante jugar bien al fútbol y poder sacar el partido adelante. El objetivo es volver a sumar de a tres y no permitir que sse acerquen los equipos que vienen de abajo".

Por otra parte, se refirió a la duda de la presencia de Joaquín Larrivey ante los "torteros": "Es sabido cómo terminó el partido ante Melipilla. El área médica le ha dado todas las atenciones a Joaquín. Hoy creo que probó, lo hizo un ratito. No quisimos que hiciera la práctica completa. La evolución ha sido positiva".

Finalmente, se quejó de la agenda de partidos: "Debe haber un criterio para hacer las programaciones. Nosotros jugamos el jueves ante Palestino y después lo hicimos el domingo a laas 12 del día en una superficie que no es la apropiada para jugar al fútbol. Le hemos pedido a nuestros dirigentes que tengan consideración y si hay que enviar alguna consideración a la ANFP lo van a hacer. Pero, no es excusa para no saacar resultados", cerró.

El duelo ante los curicanos será el sábado a las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua.