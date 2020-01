Vargas y partido con U. Española: Estaremos presentes con las reglas que disponga la ANFP

El director deportivo de Universidad de Chile Sergio Vargas se refirió a la imposibilidad de ocupar refuerzos que hayan disputado la Copa Chile en 2019 con otra camiseta, de cara al choque con Unión Española por las semifinales del certamen.

Al ser consultado por si han recibido alguna notificación al respecto, el ex arquero dijo que "la notificación que tenemos es que se juega el partido el 18 de enero a las 20:30 horas en el Estadio La Portada y nosotros vamos a estar ahí presentes con las condiciones y reglas que disponga la ANFP".

"Nosotros nos vamos a adaptar a cualquier decisión que se tome, como se están adaptando todos los otros equipos. No vamos a ser la excepción", apuntó.

El Mercurio publicó este jueves que los azules buscarán revertir esta medida ya que serían los más perjudicados, al no poder contar con Fernando Cornejo y Sebastián Galani, que jugaron por Coquimbo Unido, y tampoco con Luis del Pino Mago, ex Palestino y Pablo Aránguiz, ex Unión.