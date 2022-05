Víctor Hugo Castañeda alertó a la U: Hay que darse cuenta que estamos peleando el descenso

El ex jugador y entrenador de Universidad de Chile Víctor Hugo Castañeda levantó una voz de alerta sobre el momento que atraviesa el plantel azul en el Campeonato Nacional 2022, donde señaló que está peleando por mantener la categoría y no por meterse en la lucha por el título.

"Escucho de repente declaraciones de protagonistas que si ganamos dos partidos seguidos nos metemos en la pelea... viejo, estás a dos puntos del último, o sea eres el tercer equipo más malo de la competencia", dijo a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Y qué hacemos para mejorar... ¿vamos a jugar, a apretar los dientes, darnos cuenta que hoy estamos peleando el descenso?", siguió Castañeda.

"No estamos para pelear el campeonato, estamos por evitar el descenso. Así como está la situación no estás para tirar tacos, hacer una rabona, acá hay que ponerse el overol y solucionar los problemas, la U se tiene que armar defensivamente y desde ahí sumar puntos, y convencer a los jugadores de la situación, si no estás en la misma sintonía no será fácil salir de esta espiral negativa, vamos a sacarnos las caretas y decir, 'viejo, estamos peleando el descenso'", completó.

Por su parte Luis Musrri, también ex jugador y DT, dijo que la U tiene "un plantel muy joven en proceso de maduración, creo que faltan refuerzos de experiencia, con recorrido, que lleguen a la U y se pongan la camiseta, sean titulares. Por el plantel que tiene U. de Chile tel próximo iene que ser un técnico que conozca el medio, los jugadores y los rivales".