Víctor Hugo Castañeda analizó el arranque de la U en el Campeonato Nacional

El reinicio del torneo trajo consigo varios cuestionamientos sobre el juego que está teniendo la Universidad de Chile. Pese a que el equipo laico terminó puntero el semestre pasado, los dos primeros partidos de la segunda rueda han dejado más dudas que certezas.

Sin embargo, para figuras identificadas con la U y conocedoras de su historia, el empate con Cobresal y la derrota con Audax Italiano son dos pasos en falso de los que sabrán reponerse rápidamente.

Gustavo Álvarez reconoció que la U atraviesa por uno de sus peores momentos de la temporada 👉https://t.co/tcRdDHKRrv pic.twitter.com/Pzqmmz8XJg — Al Aire Libre (@alairelibrecl) July 29, 2024

Víctor Hugo Castañeda le pone paños fríos a la derrota de la U

El extecnico y jugador del Romántico Viajero, Víctor Hugo Castañeda, conversó con Al Aire Libre y aseguró que "no hay que alarmarse, van recién dos partidos. El primer partido hizo tres goles, le hicieron tres, si bien es cierto, pero Cobresal ha mejorado mucho. Este partido no fue bueno, pero el técnico y los jugadores que fueron los mejores en el primer semestre, no se les puede haber olvidado jugar".

El campeón con la U también se refirió a cómo los equipos le harán partidos al conjunto laico: "Todos los equipos siempre le quieren ganar a la U. Es uno de los equipos más populares, de los que más gente lleva, y muchos jugadores se quieren mostrar. Esto no es nuevo, es parte de la historia".

"No sé si le están tomando la mano o no, pero si lo están haciendo, él entrenador tendrá que tener la capacidad para buscar nuevas variantes y que el equipo siga sorprendiendo como lo hizo en el primer semestre, donde fue el equipo que más partidos ganó", agregó Castañeda.

Dos jugadores de U. de Chile quedaron a una amarilla de perderse el Superclásico ante Colo Colo ⚽️👉https://t.co/ENr3KzGVuL pic.twitter.com/ZrfwFBMhM3 — Al Aire Libre (@alairelibrecl) July 29, 2024

El Superclásico y la inminente llegada de Charles Aránguiz

Para el actual comentarista deportivo, estos dos encuentros no debieran ser un problema pensando en el partido con Colo Colo: "La gran mayoría o todos los jugadores de la U saben jugar con esa presión. Ellos ya están en la historia de la U por ser quienes rompieron el maleficio, esa mala racha, ahora lo tienen que sostener. Ellos levantaron esa expectativa en la gente y ahora tienen que responder y seguir escribiendo la historia".

Finalmente sobre Charles Aránguiz, Víctor Hugo Castañeda se deshizo en elogios para el nacido en Puente Alto: "Para mí es un jugador que no sabe jugar mal. A mí me encanta como juega porque corre mucho, mete mucho, tiene muy buena técnica, toma buenas decisiones, y además tiene 'potrero' para jugar".

"Me gusta mucho independiente de las condiciones que venga en lo físico. Yo espero que venga bien, que el ritmo del fútbol chileno que no es tan alto como el fútbol brasileño o el alemán, le puedan hacer bien. Va a ser un tremendo aporte para la U jugando o no jugando", finalizó.