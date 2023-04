Víctor Hugo Castañeda: No tengo mucha fe en que el clásico universitario sea entretenido o grato

El extécnico y jugador de Universidad de Chile Víctor Hugo Castañeda cree que el clásico estudiantil de este domingo entre los azules y U. Católica será un partido poco entretenido.

Para el retirado futbolista, el cuadro "laico" ha sido "pragmático, efectivo, no genera mucho juego ofensivo, pero convierte. Pellegrino hizo lo que había que hacer en esta etapa del año, en este proceso, porque le venían anotando muchos goles: Asegurar el cero y de ahí preparar lo que viene".

Según lo sostenido en El Mercurio, "Católica tiene uno de los mejores planteles del país, si no el mejor, con jugadores de trayectoria y en algún momento deberían aparecer".

Castañeda expuso que "es fácil decir a 500 kilómetros de distancia que la U tiene que salir a ganar, porque la inseguridad laboral los hace generar esa sensación o transmitir esa sensación".

"No le tengo mucha fe, pero lo voy a ver igual. No tengo mucha fe que vaya a ser un partido entretenido o grato. Hace rato que no se ven partidos así en el torneo nacional", completó.

La U y la UC jugarán este domingo desde las 12:00 horas en el "Ester Roa" de Concepción.